Поклонники считают Максима Виторгана и Ксению Собчак идеальной парой, ведь к созданию семьи они оба подошли со всей серьезностью. Для Максима этот брак стал третьим и к тому моменту он уже умел обращаться с даже самыми взбалмошными и категоричными женщинами, для Ксении это тоже был серьезный и взвешенный шаг.
Сегодня Ксения поделилась в своем блоге одним из главных правил семьи: «В семейной жизни, в отличие от шашек, проигравших или выигравших всегда двое».
Максим ответил ей другой записью: «- Плюнь три раза через левое плечо, лебедь белая!
- Ой, это я завсегда с удовольствием - у меня специально для этого и селезень серый там заготовлен! Все ходит за мной - надеется, что и ему крошки какие перепадут... #забавнаяорнитология».
Когда любимая далеко, он скучает по ней:
А дома особенно ценит уют:
Фото: instagram.com