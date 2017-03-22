Поклонники считают Максима Виторгана и Ксению Собчак идеальной парой, ведь к созданию семьи они оба подошли со всей серьезностью. Для Максима этот брак стал третьим и к тому моменту он уже умел обращаться с даже самыми взбалмошными и категоричными женщинами, для Ксении это тоже был серьезный и взвешенный шаг.

Сегодня Ксения поделилась в своем блоге одним из главных правил семьи: «В семейной жизни, в отличие от шашек, проигравших или выигравших всегда двое».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Мар 22 2017 в 4:18 PDT

Максим ответил ей другой записью: «- Плюнь три раза через левое плечо, лебедь белая!

- Ой, это я завсегда с удовольствием - у меня специально для этого и селезень серый там заготовлен! Все ходит за мной - надеется, что и ему крошки какие перепадут... #забавнаяорнитология».

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Мар 22 2017 в 7:54 PDT

Когда любимая далеко, он скучает по ней:

Скучает:)))) И я его понимаю, бессмысленных вокруг много,а я такая одна #скромностьмоевтороеимя #LeBristolinFashion Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 8 2017 в 3:29 PST

А дома особенно ценит уют:

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Мар 11 2017 в 2:49 PST

Фото: instagram.com