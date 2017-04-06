Во вторник Джастин Теру и Дженнифер Энистон появились на премьере третьего сезона сериала HBO «Оставленные» (The Leftovers) в Лос-Анджелесе. 48-летняя актриса продемонстрировала свои прелести, не надев белья под черное кожаное платье. Но вовсе не это привлекает мужчину в супруге. Сегодня он рассказал, почему до сих пор женат на ней.

«Это очень здорово, когда есть кто-то, кто всегда поддержит тебя. Брак заставляет мелочи казаться совсем маленькими, а важные вещи не такими значительными. Я люблю все делать вместе с ней. И ей это тоже нравится. Я счастлив, что у меня есть союзник», — признался он в интервью журналу Rhapsody.

Актер пояснил, что в мире шоу-бизнеса это качество нечасто можно встретить в людях, и нужно держаться за них. Впрочем, все это можно сказать и о современном мире в целом, в котором многие озабочены лишь своими проблемами. А как считаете вы?

Напомним, что Теру и Энистон начали встречаться в 2011-ом году, а в августе 2015-го тайно сыграли свадьбу в своем доме в Лос-Анджелесе. Несмотря на сообщения об изменах актера, супруга уверена в прочности своего брака.

Фото: globallookpres.com, instagram.com