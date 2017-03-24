Таблоиды сообщили об интрижке актера с партнершей по сериалу «Оставленные» Эмили Мид

Неужели Дженнифер Энистон, которую Брэд Питт оставил ради Анджелины Джоли, ждет очередное тяжелое расставание? Недавно Энистон обнаружила в телефоне супруга сообщения интимного характера, которые он отсылал молодой коллеге, сообщает WMJ со ссылкой на западные источники.

По слухам, Джастин начал оправдываться и доказывать, что они с Эмили просто друзья. Но Дженнифер непреклонна: она уверена, что такие СМС друзьям не отсылают. Говорят, Энистон закатила жуткий скандал супругу.

Фото: Global Look Press