Популярная певица Наталья Ионова следит за своей внешностью и здоровьем своей семьи. Сегодня в своем блоге она рассказала, что отказалась от мяса и объяснила, почему она это сделала.

«Вот уже несколько месяцев я не ем мяса. Для меня самой это стало открытием — раньше я с опаской относилась к вегетарианству. Обожала рестораны, где готовят вкусные стейки», — призналась звезда.

Причиной этого отказа стал муж певицы: своим примером он заставил и ее последовать за ним.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Фев 14 2017 в 12:34 PST

«Сначала от мяса отказался мой муж. Я немного волновалась: мне казалось, что он постоянно голодный. Но он прекрасно выглядит, у него огромное количество энергии, даже взгляд стал юношеским. А потом и я стала замечать, что после мяса долго чувствую тяжесть в организме», — сообщила она.

Специальные диеты соблюдают все члены семьи. «Моя дочка аллергик — абсолютно не принимает лактозу и глютен. И я превратилась в охотника за безлактозным сливочным маслом, йогуртами, безглютеновой мукой, хлебом. И в какой-то момент поняла, что это безумно вкусно. Мне вообще кажется, что этот год будет проходить под знаком здоровья. Предыдущий был очень сложным, все устали, и теперь хочется, чтобы немного стало легче», — рассказывала она в интервью журналу «TOPBEAUTY».

«Это здорово когда муж инициатор изменений! Здоровья и счастья вашей семье», «Тяжело быть здоровым вегетарианцем, если не можешь в полном объёме заменить все то, что получаем мы из мяса. Но, у вас такая возможность есть и наверное это здорово», «А как же тефтели от #belonika ???месяц назад????», — комментируют подписчики. На последний вопрос Наталья пока не ответила.

Напомним, что певица вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей 10-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру.

Фото: instagram.com