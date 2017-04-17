В пасхальное воскресенье в эфир Первого канала вышел очередной выпуск кулинарной передачи «Тили-теле-тесто». По традиции, участникам программы дали несколько заданий: приготовить авторский пирог с мясом, испечь кулич и торт для специального гостя, которым стала актриса Лариса Удовиченко, близкая подруга ведущей передачи - Ларисы Гузеевой.

«Грядет годовщина свадьбы у моей дорогой племянницы. Я хотела бы ей на праздник преподнести праздничный торт. Его вам и предстоит испечь», — рассказала артистка.

Пока конкурсанты были заняты готовкой, Удовиченко с ностальгией вспомнила один случай, произошедший много лет назад с Гузеевой.

«У меня есть фотография с твоей свадьбы, на которой я была свидетельницей. Кстати, это было три мужа назад. Эта свадьба длилась полчаса. Через полчаса мы приехали ко мне в гостиницу. Мы спали на очень узкой кровати, вот так боком», - поделилась актриса.

Лариса подтвердила слова подруги, и отметила, что ее первая брачная ночь, действительно, прошла именно так. А вот кто был этим мужем женщины решили не уточнять.

«Утром за мной пришел муж, а я, мол, больше не хочу быть женой», - сообщила Гузеева.

К слову, официально ведущая «Тили-теле-тесто» была замужем три раза. Первым мужем актрисы был ассистент оператора фильма Соперницы, брак с которым продлилася 7 лет. Вторым супругом стал актер Каха Коловрадов, от которого у Гузеевой есть сын Георгий. Сейчас же Лариса, вот уже 18 лет, замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Звездная чета воспитывают общую дочь Ольгу.

Фото: Instagram, Global Look Press