С тех пор, как Эмбер Херд и Илон Маск подтвердили свой роман, их отношения находятся под самым пристальным внимание СМИ. Похоже, миллиардер без ума от актрисы и старается проводить с ней максимум времени. Например, несколько дней назад пару заметили в Австралии, где Херд снимается в фильме «Аквамен». А тем же вечером Маск опубликовал в своем блоге снимок Эмбер в образе Меры из ее текущего проекта.
Буквально четыре часа назад основатель компании Tesla снова поделился с поклонниками снимками, где он запечатлен в компании своей возлюбленной и сыновей. По фото видно, что мальчишки уже успели подружиться с новой подругой папы и отлично проводят время вместе.
«Сидней — чудесный город», — подписал снимок Маск.
К слову, еще в апреле стало известно о том, что Эмбер и Илон планируют связать себя узами брака. Об этом рассказал отец актрисы журналу Grazia: «Эмбер и Илон очень серьезно относятся друг к другу. Они хотели бы пожениться. Одну из вещей, которую они хотят сделать, это осесть и завести семью, поэтому они строят серьезные планы».
Фото: instagram.com