С тех пор, как Эмбер Херд и Илон Маск подтвердили свой роман, их отношения находятся под самым пристальным внимание СМИ. Похоже, миллиардер без ума от актрисы и старается проводить с ней максимум времени. Например, несколько дней назад пару заметили в Австралии, где Херд снимается в фильме «Аквамен». А тем же вечером Маск опубликовал в своем блоге снимок Эмбер в образе Меры из ее текущего проекта.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 18 2017 в 2:09 PDT

Буквально четыре часа назад основатель компании Tesla снова поделился с поклонниками снимками, где он запечатлен в компании своей возлюбленной и сыновей. По фото видно, что мальчишки уже успели подружиться с новой подругой папы и отлично проводят время вместе.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 29 2017 в 8:52 PDT

«Сидней — чудесный город», — подписал снимок Маск.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 29 2017 в 10:23 PDT

К слову, еще в апреле стало известно о том, что Эмбер и Илон планируют связать себя узами брака. Об этом рассказал отец актрисы журналу Grazia: «Эмбер и Илон очень серьезно относятся друг к другу. Они хотели бы пожениться. Одну из вещей, которую они хотят сделать, это осесть и завести семью, поэтому они строят серьезные планы».

Фото: instagram.com