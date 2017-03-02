Хотя это была не красная дорожка и не крупное мероприятие, Эмбер Херд и Илон Маск, похоже, перестали скрывать свою близкую дружбу, которая, возможно, уже и плавно перетекла в романтические отношения. Вместе они пришли на показ фильма An Inconvenient Sequel: Truth to Power в Пало-Альто.

Слухи о романе Эмбер Херд и Илона Маска стали появляться несколько месяцев назад — почти сразу после того, как стало известно о разводе актрисы с голливудской звездой Джонни Деппом. Илом Маск, к слову, тоже недавно развелся с женой, британской актрисой Талулой Райли. Так что, почему бы и нет?

Фото: globallookpress.com