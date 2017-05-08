Реалити-шоу «Холостяк» приковало к себе внимание миллионов телезрителей. Красивые девушки, романтические свидания и неподдельные чувства сделали из звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова кумира тысячи девушек.

Сейчас близится финал, заветных роз практически не осталось, а актеру предстоит сложный выбор. Однако одна девушка сделала свой выбор еще пару выпусков назад, добровольно покинув проект. В интервью журналу WMJ.ru 22-летняя Дарья Клюкина рассказала, что подтолкнуло ее к такому решению. Как сообщила экс-участница, у нее просто не было стимула оставаться на проекте, потому что симпатия к Глинникову со временем пропала, а сама она никогда бы не стала обманывать мужчину ради титула победительницы.

«Я не хотела заходить еще дальше, потому что осознавала, что не смогу дать Илье ничего взамен. Понимаете, если бы я пришла на шоу только с целью победить, я бы не совершила этого поступка. Я действовала так, как мне подсказывало сердце, и была предельно честна каждую минуту — и с Ильей, и с собой, и со зрителями.».

После ухода, многие подумали, что все дело в бывшем человеке Дарьи. В девятом выпуске шоу, актер намекнул, что причиной ее ухода стали чувства, которые она до сих пор испытывает к экс-возлюбленному. Сама же Клюкина так прокомментировала эту ситуацию: «Нет, это неправда. Я рассталась со своим молодым человеком еще до того, как узнала про кастинг на пятый сезон. И участвовать в проекте я решила спонтанно. Честно говоря, я не думала, что зайду в шоу так далеко. Но если ты не нравишься девушке, это не значит, что у нее есть кто-то другой.».

Клюкина призналась, что сразу рассказала холостяку все как есть и покинула проект, после чего дома ее встретили родные и близкие, включая того самого молодого человека. По ее словам, она многое переосмыслила за время, проведенное на шоу и пересмотрела свое отношению к бывшему спутнику.

«Мне понадобилось время. Не сразу, но мы решили дать второй шанс нашим отношениям. Посмотрим, что получится. Загадывать не хочу — судьба сама всем распорядится.», - заключила Дарья.

Фото: instagram.com