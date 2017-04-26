Каждая семья живет по своим правилам. Союз Дональда Трампа и модели Мелании Трамп — не исключение. Как истинный ценитель всего прекрасного, будущий президент США всегда окружал себя красотой. Его предыдущая супруга, Ивана Трамп, была признанной красавицей.

Как сообщают СМИ, рождение детей с новой супругой не входило в его планы.

«Он разрешил ей рожать только при том условии, если она быстро вернется в былые формы. По сути, они заключили контракт», — цитирует его слова портал «Летидор» со ссылкой на влиятельное зарубежное издание Vanity Fair.

Об этом семейном секрете прессе сообщил некий инсайдер, который предпочел остаться анонимным. Ему сложно не поверить, учитывая скандал с оскорблениями, которые он нанес известной модели Хайди Клумю.

Впрочем, вряд ли Мелания жалеет о выборе, который она сделала. Она стала Первой леди США, ею восхищаются, в ее честь люди называют детей (по некоторым данным, в России только в этом году зарегистрировано около 50 младенцев, названных теперь уже не редким именем), а сама она воспитывает сына, Бэррона Трампа.

Фото: globallookpress.com