Сегодня Белый дом США опубликовал первый официальный портрет Мелании Трамп. «Я горжусь ролью Первой Леди и надеюсь, что буду приносить пользу гражданам Америки в ближайшие годы», — написала она в своем обращении.

Помимо портрета, на сайт добавлена краткая биография супруги президента, в которой упоминается модельная карьера и участие в благотворительности.

С момента инаугурации Дональда Трампа гардероб Мелании претерпел существенные изменения, отмечают иностранные СМИ. Бывшая модель теперь предпочитает элегантные комплекты, такие как вдохновленный образом Жаклин Кеннеди нежно-сиреневый костюм Ralph Lauren, который она надела на важный день в карьере мужа.

Также Первая Леди США любит бренды Givenchy, Hervé Pierre, Christian Dior, Michael Kors. Средняя стоимость ее костюма составляет 10000 долларов США.

Фото: whitehouse.gov, globallookpress.com