16-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман вот уже два года встречается с Хоуком Крюбертом. Девушка не часто балует подписчиков совместные снимками с возлюбленным, однако сегодня она опубликовала сразу несколько фото в честь его 18-летия. Серию кадров Соня сопроводила нежным поздравлением, в котором призналась Хоуку в любви.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) Май 17 2017 в 10:25 PDT

«Поздравляю с 18-летием любовь всей моей жизни — Хоука. Какое счастье, что ты есть в моей жизни уже два года. Я счастлива с тобой и люблю тебя.», - обратилась к Крюберту Киперман.

Как пишет портал WMJ.ru, избранник дочери Брежневой обучается в Университете Южной Калифорнии, увлекается дайвингом и снимает мини-фильмы во время своих путешествий, в которых часто появляется сама Соня.

Публикация от Hawk (@ha.wk) Июн 20 2016 в 12:24 PDT

К слову, Вера одобряет выбор дочери и часто проводит время вместе с молодыми людьми. А в Instagram Хоука время от времени появляются снимки со своей возлюбленной и ее мамой.

Публикация от Hawk (@ha.wk) Мар 29 2017 в 1:59 PDT

Фото: instagram.com