25-летний Эшли Стаймест уже успел бросить жену с ребекнком и не остановится на достигнутом, считает папа модели

Уже почти 2 года единственная дочь Джонни Деппа встречается с музыкантом бойфрендом Эшли Стайместом. Как оказалось, делает она это в том числе и назло отцу. Тот предупреждает ее, что ничем хорошим этот роман не закончится, но 17-летняя Лили-Роуз игнорирует его слова.

Модель уверена, что родители не имеют права учить ее жить. Об этом она заявила в недавнем интервью для журнала Vanity Fair. Девушка объясняет это тем, что мама и папа тоже не сахар: оба наделали немало ошибок. Ванесса рано начала сниматься в кино, не раздумывая особо над выбором ролей, а Джонни и вовсе был трудным подростком и продолжает быть им и сейчас.

Лили-Роуз и Эш время от времени появляются вместе на публике. Поговаривают, что парень частенько остается у Лили-Роуз дома и чуть ли не переселился к ней.

Эшли, будучи на 8 лет старше Лили-Роуз, уже успел побывать мужем и отцом. Его бывшая супруга Мэйли Дойл воспитывает их общего ребенка одна.

Публикация от Ash Stymest (@therealashstymest)Окт 5 2012 в 10:34 PDT

Фото: globallookpress.com, instagram.com