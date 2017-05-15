30-летний футболист Дмитрий Тарасов уже давно не скрывает свои отношения с 23-летней Анастасией Костенко. Их роман, как отметили многие пользователи Сети, стремительно развивается. Пара вместе посещает светские мероприятия, гуляет и зажигает в барах с друзьями. Теперь же настала пора знакомства с родными. Как пишет портал WMJ.ru, недавно Тарасов представил своей наследнице Ангелине новую возлюбленную. В Instagram спортсмен опубликовал фото с дочкой и племянниками, сделанное во время ужина в одном из московских ресторанов.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 15 2017 в 1:33 PDT

«Хороший вечер в кругу самых близких», — подписал экс-супруг Ольги Бузовой.

Поводом к мыслям о том, что Дмитрий познакомил наследницу с Анастасией, послужил снимок, который выложила сама модель за несколько часов до публикации футболиста. На нем Костенко сидит за тем же столиком в том же заведении. Вероятно, фото было сделано самим Тарасовым, а Костенко просто решила не влезать в семейный снимок спортсмена с детьми.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 15 2017 в 11:23 PDT

Фото: instagram.com