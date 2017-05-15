30-летний футболист Дмитрий Тарасов уже давно не скрывает свои отношения с 23-летней Анастасией Костенко. Их роман, как отметили многие пользователи Сети, стремительно развивается. Пара вместе посещает светские мероприятия, гуляет и зажигает в барах с друзьями. Теперь же настала пора знакомства с родными. Как пишет портал WMJ.ru, недавно Тарасов представил своей наследнице Ангелине новую возлюбленную. В Instagram спортсмен опубликовал фото с дочкой и племянниками, сделанное во время ужина в одном из московских ресторанов.
«Хороший вечер в кругу самых близких», — подписал экс-супруг Ольги Бузовой.
Поводом к мыслям о том, что Дмитрий познакомил наследницу с Анастасией, послужил снимок, который выложила сама модель за несколько часов до публикации футболиста. На нем Костенко сидит за тем же столиком в том же заведении. Вероятно, фото было сделано самим Тарасовым, а Костенко просто решила не влезать в семейный снимок спортсмена с детьми.
Фото: instagram.com
у неё же тоже дочь есть, почему она его не знакомит? Или ждет официального статуса жены и тогда Тарасов уже никуда не денется? Скорей всего она сразу маман его за дверь выставит (и это правильно!), чтобы та не лезла в их семью и все что заработает муженек не позволит оформлять на третье лицо. Вообще кто-то в комментах писал, что она интересуется как можно удачно обыграть брачный контракт похожий на тот, который был у Тарасова с Бузой.