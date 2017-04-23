В последнее время в Сети можно увидеть сообщения о том, что после дня рождения Анастасии Костенко чувства у пары поостыли. Сегодня Дмитрий Тарасов опроверг слухи, опубликовав фото со свадьбы. Для торжественного мероприятия футболист выбрал классический костюм, а его любимая — нежное кружевное платье.
«Поздравляем от всей души @mmott23 @maryme.23 #мельниковы23», — подписал он, а Настя сделала репост, также поздравив молодоженов.
«Шикарные», «Вот диме повезло такая красотка Молодая рядом», «Красивое платье у подружки», — пишут фанаты Дмитрия. «Как все такие девушек украшает естественность!)))», «Сестренка, вы шикарные», «Она случайно не беременна?», — комментируют подписчицы Насти.
Фото: instagram.com