В последнее время в Сети можно увидеть сообщения о том, что после дня рождения Анастасии Костенко чувства у пары поостыли. Сегодня Дмитрий Тарасов опроверг слухи, опубликовав фото со свадьбы. Для торжественного мероприятия футболист выбрал классический костюм, а его любимая — нежное кружевное платье.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)Апр 23 2017 в 8:52 PDT

«Поздравляем от всей души @mmott23 @maryme.23 #мельниковы23», — подписал он, а Настя сделала репост, также поздравив молодоженов.

«Шикарные», «Вот диме повезло такая красотка Молодая рядом», «Красивое платье у подружки», — пишут фанаты Дмитрия. «Как все такие девушек украшает естественность!)))», «Сестренка, вы шикарные», «Она случайно не беременна?», — комментируют подписчицы Насти.

Фото: instagram.com