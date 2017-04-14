Голливудский актер Бен Аффлек и его жена, Дженнифер Гарнер, расстались еще два года назад. Однако документы на развод не подавали. Все это в время в звездной семья царила неопределенность. Их периодически видели вместе, а западные СМИ поговаривали о том, что пара передумала расставаться.

Однако, как стало известно, Аффлек и Гарнер все-таки решили официально расторгнуть свои отношения. Как сообщает TMZ, документы Бен и Дженнифер подали одновременно и по обоюдному согласию. Сейчас экс-возлюбленные заняты юридическими вопросами, касающимися опекунства над их тремя детьми: 11-летней Ваойлет, 8-летней Серафины и 5-летнего Сэмюэля, а также обсуждают финансовую сторону вопроса.

Напомним, что актеры познакомились в 2003 году на съемках фильма «Сорви голова», а через два года поженились. В 2015 году стало известно, что пара решила разорвать отношения, по слухам, из-за романа Бена с их няней.

Фото: Global Look Press