В конце прошлого года стало известно, что 35-летняя Бритни Спирс встречается с 23-летним бодибилдером и моделью Сэмом Асгари. Они познакомились на съемках очередного клипа певицы, а после решили узнать друг друга поближе. С появлением Сэма в жизни Бритни, артистка начала активно следить за собой, чтобы не отставать от накаченного возлюбленного.

Как писали западные СМИ, Спирс очень боится потерять Асгари. «Бритни понимает, что Сэм младше ее на 12 лет, к тому же он невероятно привлекателен. И она переживает, что он может влюбиться в кого-то своего возраста», — цитирует инсайдер Radar Online. С тех пор в ее блоге все чаще стали появляться видео из спортзала, а подписчики следили за тем, как преображается ее фигура.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Апр 4 2017 в 8:22 PDT

Недавно певица опубликовала в Instagram ролик, в котором показала, как весело они с Сэмом проводят время, резвясь в бассейне и выполняя, можно сказать, акробатические трюки.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Апр 27 2017 в 5:38 PDT

Видео собрало уже больше миллиона просмотров. Подписчики отметили не только шикарную фигуру сексуального манекенщика, но и то, что Бритни находится в прекрасной форме, а также выглядит счастливой и помолодевшей.

«Вы выглядите прекрасно!», «Я очень счастлива за тебя, Бритни», «Шикарное тело», «Вы отлично смотритесь вместе!», «Очень красивая девушка», - восхитились поклонники.

Напомним, что от предыдущего брака с американским танцором Кевином Федерлайном у певицы двое сыновей: 11-летний Шон и 10-летний Джейден.

Фото: instagram