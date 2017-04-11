35-летняя певица Бритни Спирс показала один день из жизни своей семьи

Популярная певица Бритни Спирс просто обожает лето! Она готова часами нежиться на пляже и плескаться в волнах океана, не обращая внимания на солнечные ожоги. Ее даже не напугал случай, когда она чуть не утонула на Гавайях и спаслась лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Вчера постройневшая Бритни с семьей снова отправилась к морю, а сегодня — показала, как прошел ее день. На видео оказалась и ее мама, 61-летняя Линн Спирс. Из того, как она выглядит в купальнике, можно сделать вывод, но не только диета и спорт — секрет отличной фигуры ее дочери.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)Апр 10 2017 в 11:01 PDT

Впрочем, без регулярных нагрузок Бритни мгновенно теряет форму. Посетители ее концертов не раз становились невольными свидетелями неприятных конфузов: то на певице рвется костюм, то расходится молния.

Поэтому мисс Спирс частенько можно застать в зале. Результатами тренировок она делится в своем блоге.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)Апр 4 2017 в 8:22 PDT

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)Мар 10 2017 в 1:08 PST

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)Мар 22 2017 в 4:51 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com