Популярная певица Бритни Спирс просто обожает лето! Она готова часами нежиться на пляже и плескаться в волнах океана, не обращая внимания на солнечные ожоги. Ее даже не напугал случай, когда она чуть не утонула на Гавайях и спаслась лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Вчера постройневшая Бритни с семьей снова отправилась к морю, а сегодня — показала, как прошел ее день. На видео оказалась и ее мама, 61-летняя Линн Спирс. Из того, как она выглядит в купальнике, можно сделать вывод, но не только диета и спорт — секрет отличной фигуры ее дочери.
Впрочем, без регулярных нагрузок Бритни мгновенно теряет форму. Посетители ее концертов не раз становились невольными свидетелями неприятных конфузов: то на певице рвется костюм, то расходится молния.
Поэтому мисс Спирс частенько можно застать в зале. Результатами тренировок она делится в своем блоге.
Фото: instagram.com, globallookpress.com