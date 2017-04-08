Бритни Спирт с удовольствием показывает стройную фигуру и оголяет тело. Она предпочитает откровенные платья и прозрачные костюмы на сцене. Не раз с ней случались забавные конфузы, но она не обращает на это внимание. На этот раз она удивила подписчиков своего Instagram откровенной фотографией.

«Что может быть лучше, чем спортивные штаны и футболка», — подписала она.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)Апр 7 2017 в 3:15 PDT

Пользователи обратили внимание на то, как низко звезда спустила штаны. Можно разглядеть две татуировки внизу живота: цветок и красные крест. Пользователи вспомнили в комментариях, что одна из татуировок на животе имеет забавную историю. Это ромашка, внутри которой на китайском языке должно было быть написано «удивительная». Однако татуировщик ошибся и написал «странная». Также пользователи сети отметили, что тело Бритни выглядит шикарно.

Фото: instagram.com