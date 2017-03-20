Анна Седокова продолжает интриговать поклонников. Певица, которая скоро снова станет мамой, по-прежнему скрывает имя отца будущего малыша. На этот раз Анна намекнула на то, что собралась замуж. Правда, подробностями пока решила не делиться.

«А еще я забыла тебя поцеловать в новой неделе. Вот. Она у нас будет крутая! У меня есть новости ))) Мне тут сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Так что 1. Я возвращаюсь на TV. Люблю его, не могу .. 2. Мне все же придется изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу... А если конкретней... Жизнь удивительная и такая невероятная!!!!! Люблю Ее, не могу», — написала Седокова в Instagram.

А ещё я забыла тебя поцеловать в новой неделе Вот Она у нас будет крутая ! У меня есть новости ))) Мне тут сделали предложение от которого я не смогла отказаться Так что 1. Я возвращаюсь на TV Люблю его, не могу .. 2. Мне все же придётся изменить статус свободной девушки Люблю его , не могу ... А если конкретней ..Жизнь удивительная и такая невероятная !!!!! Люблю Ее , не могу Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 19 2017 в 11:28 PDT

Фото: Instagram