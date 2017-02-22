Поклонники утешают Анну Седокову. Именно с ними певица решила поделиться своей болью, вернувшись ночью из студии.

«На часах 12 ночи, я только вернулась после работы, только остановилась и понимаю, что мне сложно дышать. Малыш давит на диафрагму или предательство на душу не знаю... Сама виновата. Скажут верно. А мы же тебе говорили. Скажут все. Вы правы. Но как поверить в то, что человек в доли секунды менятся и из близкого становится чужим? Как принять то, что сделать больно другому, становиться так же легко, как сказать привет. Я терпеть не могу жалость. К себе точно. Мне просто временно сложно дышать и завязывать ботинки. Но все это временно. Я знаю. Все пройдет. Завтра я опять буду в это верить», — написала она в своем блоге.

СМИ уверены: звезда пострадала от непорядочных действий со стороны мужчины. Так считают и фанаты певицы: «Не передавай ребенку злость к мужикам и миру! Сейчас все зависит от тебя», «Анечка, все будет хорошо. Думай о малыше.... это сейчас самое главное», — пишут они. Они действительно предупреждали ее, что ей будет непросто с избранником, который младше ее. Стали ли он причиной слез Анны, неизвестно.

Несколько дней назад Седокова показывала фото с огромным букетом роз. «Я тебя тоже», — писала она. Надеемся, что тревога ложная, и все у нее хорошо с будущим отцом ее малыша.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 20 2017 в 12:12 PST

Напомним, что имени своего избранника Анна решила не называть до тех пор, пока в ее личной жизни все не наладится.

Фото: instagram.com