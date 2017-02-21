Анджелина Джоли представила в Камбодже свой новый фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Актриса также дала первое интервью о разводе с Брэдом Питтом, в котором заявила, что они все равно навсегда останутся семьей. Сейчас в поездке вместе с Джоли находятся и дети.

Новым пунктом в путешествии стало изучение местной кухни. Малыши и сама Анджелина попробовали сверчков, жуков, тарантулов и скорпионов. Восьмилетняя Вивьен Маршелин, правда, не сразу решилась отправить огромного паука в рот… Но потом все решили, что необычные лакомства похожи на чипсы.



"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodiahttps://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 февраля 2017 г.

Фото: Twitter