Нам кажется, что Брэд страдает зря. А вам?

О разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта СМИ заговорили еще в сентябре прошлого года. В общей сложности пара провела вместе более 10 лет, все считали их примером идеальной семьи, ведь они воспитывали троих своих и троих приемных детей: 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 12-летнюю Захару, 10-летнюю Шайло и 8-летних близнецов Нокса и Вивьен. Но в последние годы Джоли и Питт заметно сдали и, как отмечали их друзья, уже не оставляли впечатления счастливых людей.

После развода Брэд стал выглядеть намного лучше, но, по заверениям инсайдеров, продолжает страдать. Мы воспользовались сервисом in20years и проверили, стоит ли?

Примерно так будет выглядеть он:

Примерно так будет выглядеть она:

Отталкиваясь лишь от внешних данных, нам кажется, что Брэду не стоит отчаиваться. Мы верим, что у него все впереди. А, может быть, они снова сойдутся? Как считаете вы?

Фото: globallookpress.com