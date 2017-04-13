Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта еще не заверешен, а слухи о том, что у многодетной мамы новый роман, ходят уже давно. Так, журнал InTouch Weekly в прошлом году заявил, что у Джоли появился возлюбленный, и отношения развиваются довольно быстро. Имя нового избранника, конечно же, неизвестно. Однако, по некоторым данным, им является 40-летний бизнесмен и филантроп.

Западные инсайдеры утверждают, что 41-летняя актриса уже планирует съездить с бизнесменом в Лос-Анджелес, чтобы познакомить его с детьми. Как известно, сейчас Джоли делает все, чтобы бракоразводный процесс наконец-то подошел к своему логическому завершению, ведь окончательного решения по поводу опеки над детьми так и не было.

Напомним, Питт и Джоли начали встречаться в 2004 году, а спустя 10 лет официально оформили отношения. Сейчас у экс-супругов шестеро детей: трое приемных и трое родных.

Фото: Global Look Press