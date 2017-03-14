Сияющая Анджелина Джоли появилась в учебном заведении в элегантном бежевом пальто, скромном черном платье до колен и с широкой улыбкой на лице. Студенты были в восторге и начали писать бесчисленные сообщения в Twitter о том, что к ним приехала сама Джоли, так что не зря они когда-то сдали вступительные экзамены.

Актриса призналась, что очень счастлива начать читать лекции. «Я немного нервничаю, у меня словно бабочки в животе. Надеюсь, я справлюсь. Для меня это действительно очень важно», — цитирует актрису London's Evening Standard.

Напомним, том, что Анджелину Джоли назначили преподавателем Лондонской школы экономики и политических наук, стало известно в мае прошлого года. В вузе открылся новый исследовательский центр, посвященный проблемам женщин, мира и безопасности. Джоли будет читать лекции в качестве специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Фото: Twitter, globallookpress.com, Instagram