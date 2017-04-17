Брак Анастасии Заворотнюк с Петром Чернышевым трещит по швам, сообщили российские СМИ на прошлой неделе. Мужчина не появился на праздновании дня рождения актрисы и не поздравил ее публично, рапортовали они. Сегодня Анастасия поделилась серией фотографий из романтического путешествия, в которое отправилась с любимым.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)Апр 17 2017 в 7:51 PDT

Подписчики восхищаются красотой любимой пары: «Вы все таки вместе урааа», «Красивая пара! Счастья вам!», «Солнышки наши любимые, счастья Вам бесконечного и любви самой нежной», — пишут они. Сама Заворотнюк не комментирует опубликованные снимки.

Пытаются ли супруги таким образом воскресить разрушенные отношения, либо посмеиваются над слухами и сплетнями — неясно. Скорее всего второе — судя по их счастливым лицам.

Напомним, что актриса и спортсмен познакомились 10 лет назад на проекте «Танцы на льду». Спустя год пара сыграла свадьбу. Тогда Заворотнюк говорила о своем муже: «Петя — тот, кого я ждала». Слухи о том, что отношения актрисы и фигуриста на грани разрыва, появляются с завидным постоянством. Артистка сама призналась, что их брак преодолел много испытаний. Но Анастасия сделала выводы и выработала свои правила семейной жизни.

Фото: instagram.com