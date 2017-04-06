В понедельник Анастасия Заворотнюк отпраздновала свое 46-летие. Казалось бы, в такой праздник рядом должен быть любимый муж. Однако актриса встретила день рождения в компании подруг. Подтверждением тому стало фото, которая артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Вечер в кругу подруг:)», - подписала снимок Анастасия.

Поклонники звездной семьи сразу же усомнились в прочности их отношений, а отсутствие на праздновании супруга, стало поводом для всеобщего обсуждения. К тому же, Заворотнюк уже давно не выкладывала в сеть совместные с мужем фото, а Петр не сказал ни слова о семейном празднике.

Слухи о том, что отношения Заворотнюк и фигуриста Чернышева на грани разрыва появляются с завидным постоянством. Артистка сама призналась, что их брак преодолел много испытаний. Но Анастасия сделала выводы и выработала свои правила семейной жизни.

Напомним, что актриса и спортсмен познакомились 10 лет назад на проекте «Танцы на льду». Спустя год пара сыграла свадьбу. Тогда Заворотнюк говорила о своем муже: «Петя – тот, кого я ждала».

Фото: Instagram