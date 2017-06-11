Финалистка конкурса «Мисс Россия-2014» 23-летняя Анастасия Костенко и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов с недавних пор стали открыто говорить о своих отношениях и чувствах. В недавнем интервью телеканалу «НТВ» девушка сказала о том, что личная жизнь должна быть скрыта от глаз общественности, тем не менее, в ее Instagram появляются фотографии с любимым мужчиной. Вчерашний вечер влюбленные провели вместе, о чем сообщила новая публикация в блоге модели. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье» Ф.М. Достоевский «Идиот», — гласила подпись к снимку.

Perfect evening with @tarasov23 . #inlove «....You should pass us by and forgive us our happiness» Fyodor Dostoyevsky, "The Idiot" Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июн 10 2017 в 1:00 PDT

Несмотря на то, что Анастасия предпочитает отключать возможность комментирования своих записей, под этим снимком подписчики модели пожелали ей семейного счастья. «Никого не слушайте идите вперёд, Настенька, любите друг друга. Будьте счастливы, вы очень добрая и искренняя девушка, я желаю вам только счастья и добра. Диме Тарасову очень повезло с вами, вам с ним», «Настя красотка, красивая пара, счастья вам», «Анастасия похожа на ангела, рядом с такой умной и безумно красивой девушкой любой человек станет счастливым», «Красивая пара», «Ребята вы супер! счастья вам», — написали фолловеры.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com