Сегодня футбольная команда «Локомотив» одержала победу над «Уралом» и в седьмой раз стала обладателем Кубка России, повторив рекорд ЦСКА. Любимая девушка Дмитрия Тарасова поздравила спортсменов с победой:

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)Май 2 2017 в 11:19 PDT

«Горжусь тобой! @tarasov23 Поздравляю @fc_lokomotiv с Кубком России! #самыйлучшийколлективэтонашлокомотив #толькоЛоко #локомотивмосква #сочи», — написала Анастасия Костенко, запретив подписчикам оставлять комментарии к этой записи.

Перед игрой полузащитник «Локомотива» рассказал, что нуждается в поддержке близких людей. «Есть один друг, который старается не пропускать ни одного матча. Обязательно кто-то из семьи: мама, сестра или ее муж. Сейчас новую девушку приобщаю к футболу. Еще ходят племяшки, а на матч со "Спартаком" пришла дочка со своим дедушкой! Так что стопроцентная поддержка мне обеспечена», — цитирует спортсмена «СтарХит».

Следующей женой Тарасова, по его признанию, станет та, кто будет ему по душе, будет «понимать и принимать меня, мои увлечения, моих друзей». Он ищет взаимопонимание, гармонию и любовь. Судя по всему, Настя изо всех сил старается соответствовать образу идеальной женщины футболиста. Поклонники отмечают, что ему очень повезло: она стройна, умна и похожа на Анджелину Джоли.

Фото: instagram.com