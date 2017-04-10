Сейчас футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стали самой обсуждаемой парой в СМИ. Пока влюбленные демонстрируют нежные чувства в Instagram, в Сети появилась информация, что девушка спортсмена изменяет ему с бывшим женихом Кондратом Ковалевым.
Поводом для слухов послужила недавняя поездка модели в родной город Сальск в Ростовской области, где, как заявляют многие подписчики, Костенко провела ночь с экс-возлюбленным в роскошном отеле.
Так ли это на самом деле, пока неизвестно. Сама Анастасия комментариев не давала, но некоторые пользователи Сети уверены, что это просто очередной пиар-ход, дабы привлечь к себе внимание.
Фото: instagram.com
Тарасов рогами уже все дверные косяки посшибал. Ну и ладно, приедет его мисочка с Ростова, беременная уже скорей всего. Тарасов на ней и женится. Тут видать бездетность от Тарасова идёт, так как миска, говорят, от Кондрата когда-то уже брюхатая была, просто видать скинула из-за лучшего будущего. А тут новый ухажер ребенка требует, а заделать никак не может. Вот она и рванула к тому, у которого получалось с этим делом.