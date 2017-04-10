Сейчас футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стали самой обсуждаемой парой в СМИ. Пока влюбленные демонстрируют нежные чувства в Instagram, в Сети появилась информация, что девушка спортсмена изменяет ему с бывшим женихом Кондратом Ковалевым.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июн 10 2017 в 1:00 PDT

Поводом для слухов послужила недавняя поездка модели в родной город Сальск в Ростовской области, где, как заявляют многие подписчики, Костенко провела ночь с экс-возлюбленным в роскошном отеле.

Так ли это на самом деле, пока неизвестно. Сама Анастасия комментариев не давала, но некоторые пользователи Сети уверены, что это просто очередной пиар-ход, дабы привлечь к себе внимание.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Апр 10 2017 в 9:10 PDT

Фото: instagram.com