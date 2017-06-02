После серии любовных неудач известная телеведущая Алена Водонаева старается держать свою личную жизнь в тайне. По ее блогу в Instagram нельзя точно понять, состоит ли она в отношениях: женщина без стеснения публикует очень откровенные фото и видео. Редкие фотографии, на которых она запечатлена с неизвестными мужчинами подвергаются тщательному изучению фанатами и СМИ.

Несколько недавних снимков дали последним повод заявить: сердце Алены несвободно. Его занял некий Алексей Комов, он же Zeskullz, он же DJ Kosinus — музыкант, спортсмен, идеолог проектов HUMAN 3000 и RSB. Недавно в его блоге появилась загадочная запись:

Любовь длиною в жизнь Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz) Май 20 2017 в 4:18 PDT

Алексею, как и Алене, 34 года, он родом из Санкт-Петербурга. Комов и Водонаева дружат уже давно: «Леша — моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!», — писала Водонаева в далеком 2013-м. Однако бурный роман между ними закрутился в апреле этого года, передает «Лайф».

Знакомые пары уверяют, что у Алексея по отношению к избраннице очень серьезные намерения. Как относится к новому увлечению мамы 6-летний Богдан, история умалчивает. Но, судя по всему, обаятельный мужчина найдет к нему подход.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)Май 5 2017 в 12:56 PDT

Фото: instagram.com, vk.com