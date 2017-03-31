Личная жизнь Алены Хмельницкой после развода с Тиграном Кеосаяном находится под пристальным вниманием представителей СМИ. Сегодня она рассказала, какие отношения связывают ее с бизнесменом Александром Синюшиным и как ему удалось ее очаровать.

Первый муж, Тигран Кеосаян, был рядом с ней практически со студенческой скамьи: «С Тиграном я познакомилась сразу после института, а в 22 года уже вышла замуж. Вскоре я забеременела Сашей. С самого начала все было серьезно, а при этом весело и легкомысленно, без глобальных заморочек по этому поводу. Ну замуж, и отлично. Мы сразу стали обсуждать свадьбу, как, что будет», — вспоминает она в разговоре с редактором WomanHit.

После развода актриса взяла тайм-аут, ей хотелось уделить время себе, хотя к самому этому событию она отнеслась спокойно. «В расставании всегда виноваты оба. Я думаю, что мы еще раньше пошли немного в разные стороны», — объяснила она и сообщила, что по-настоящему дружит с новой женой бывшего мужа.

С Александром они общались давно, а сейчас уже почти год живут вместе: «Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе». Но прежде чем очаровать актрису, мужчина наладил контакт с ее 6-летней дочкой. «Ксюше Саша сразу понравился. И именно из-за ее отношения к нему у меня появилась мысль о том, что это могут быть серьезные, полноценные отношения. Я очень ценю ум, — в мужчине особенно», — призналась она.

Александр Синюшин занимается бизнесом в области музыки, но с технической стороны. Но его профессия мало заботит женщину. Она считает, что совсем неважно, если мужчина из другого круга. Главное — чтобы он любил твоих детей.

Кстати Саша, старшая дочь Алены, живет в США и учится на режиссера. «У нее не актерская сущность и абсолютно не актерские мозги. Она очень много времени проводила на съемочной площадке, ей нравился этот процесс, но с другой стороны камеры. У нее всегда был аналитический взгляд, без веры в предлагаемые обстоятельства. (Смеется.) В мае она заканчивает учебу на режиссерско-продюсерском факультете», — гордится мать.

Фото: globallookpress.com, starface.ru, социальные сети