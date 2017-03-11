Отношения пары развиваются довольно стремительно. Мэрайя Кэри разорвала помолвку с австралийским миллиардом Джеймсом Пэкером, практически сразу перестала скрывать свои близкие отношения с танцором Брайаном Танакой и вот теперь после нескольких месяцев бурного романа даже собралась под венец.

«Мэрайя уже планирует свадьбу и детей, потому что она по уши влюблена в этого парня. Она решила, что он и есть тот самый ее единственный», — сообщил источник Radar Online.

Напомним, что в 2014 году Мэрайя Кэри развелась с шоуменом Ником Кэнноном. От бывшего супруга у певицы есть дети-близнецы — дочь Монро и сын Мороккан, которым в апреле исполнится шесть лет.

Фото: Instagram, Global Look Press