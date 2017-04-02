Светская львица Пэрис Хилтон встречается с 31-летним актером Крисом Зилкой всего несколько месяцев. Однако она смело заявляет: он — любовь всей ее жизни, и никогда еще она не была так счастлива.

По ее мнению, сыграло свою роль и то, что они были друзьями долгое время. «Он просто поразительный парень — во всех отношениях. Мы были друзьями очень долго, целых шесть лет, до того, как наши отношения стали романтическими. И это изменило мою жизнь, сделав меня совершенно счастливой. С Крисом я чувствую себя в полной безопасности. Мне с ним так хорошо, что я просто даже не могу мечтать о чем-то большем», — восторженно рассказала в интервью зарубежному изданию «E!».

Самая известная тусовщица мира поняла, что наконец хочет семью. У нее много проектов: она пишет песни, снимается в рекламе, создает дизайн пляжного клуба. «Раньше я была все время занята работой и думала, что у меня никогда не будет времени, чтобы завести семью. Но после того, как моя сестра Ники родила совершенно очаровательную дочку Лили, я поняла, что очень хочу детей. А теперь, когда я так счастлива и влюблена, просто не могу дождаться момента, когда я рожу моему любимому ребенка!», — призналась Хилтон.

Напомним, что в прошлом году Пэрис рассталась с бизнесменом Томасом Гроссом. О планах завести детей с ним Хилтон не говорила.

Крис Зилка играл в сериалах «Оставленные», «Ханна Монтана» и «Город хищниц». Он был помолвлен с моделью, но до свадьбы дело не дошло, пара рассталась. Ресурс «BuddyTV» поставил актера на 19 место в списке «Самых сексуальных актеров телевидения 2011 года».

Фото: instagram.com