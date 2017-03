Пэрис Хилтон решила сама сняться в рекламе парфюма и вместо слов о чудесной композиции его аромата просто разделась, покрыла тело золотой краской и встала на колени. Видимо, так Пэрис хочет продемонстрировать потрясающий эффект Gold Rush, с помощью которого можно покорять даже «золотых» девушек.

#GoldenGirl #MyGoldRushMoment Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Мар 15 2017 в 9:54 PDT

Саму Хилтон покорить удалось 31-летнему актеру сериала «Оставленные» Крису Зилке, с которым она сейчас проводит жаркие каникулы в Мексике. «Этот парень и его смех заставляют меня улыбаться. От его голоса у меня бабочки в животе. Он делает меня счастливой», — подписала Пэрис фото с Крисом в Instagram.



And there's this guy and the way he laughs makes me smile. The way he talks gives me butterflies. And everything about him makes me happy... Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Мар 16 2017 в 12:26 PDT

Фото: Instagram, globallookpress.com