За последние несколько месяцев в жизни Мела Гибсона произошли важные события: он попал в номинацию «Лучший режиссер» премии «Оскар» за свой фильм «По соображениям совести» и в девятый раз стал отцом. Сына Ларса голливудской звезде в конце января родила начинающая сценаристка Розалинд Росс.

Спустя несколько недель после рождения первенца Росс вышла с Гибсоном на красную дорожку «Оскара». Розалинд, судя по всему, совсем не набрала лишний вес во время беременности, на церемонии выглядела очень свежо, а платье нежно-голубого оттенка прекрасно сочеталось с ее бездонными голубыми глазами, в которых, должно быть, и утонул Мел Гибсон.

Фото: Global Look Press