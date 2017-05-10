Российские звезды устали от холодной весны и борются с ней как умеют

Весна в этом году выдалась крайне непредсказуемой. После нескольких теплых дней в Москве и ряде регионов выпал снег, испортив выходные тем, кто не захотел ехать в теплые края. «Погода в мае весьма переменчива...как девичье настроение», — констатировала Нюша, сопроводив свою мысль весьма откровенным фото. Праздники певица провела на побережье Турции, где она выступала с концертами.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Май 10 2017 в 2:32 PDT

«Красивое тело..спортзал пошел на пользу», — отмечают фанаты.

Неподалеку находится и Елена Летучая, она улетела на отдых с мужем в один из лучших пятизвездочных отелей побережья. Ольга Орлова, которая находится на Сейшелах, продолжает делиться полными умиротворения снимками. Стас Михайлов с семьей, Инна Маликова и Анна Хилькевич отправились в ОАЭ. Тина Канделаки решила не раскрывать своего местонахождения.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Май 9 2017 в 9:31 PDT

Но и те артисты, которые остались в России, не унывают. «Всем хорошего дня и настроения», — пишет Анна Семенович под озорной фотографией. Ее «жизнь после праздников» явно удалась. Зарядом бодрости делится Наталья Ионова: «Праздники закончились, занимаем прежние позиции», — агитирует она после стойки на руках, демонстрируя идеальные формы в обтягивающем трико. Дима Билан путешествует по просторам бывшего СССР и делится воспоминаниями.

Фото: instagram.com