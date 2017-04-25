Уже почти неделю Ольга Орлова, которая недавно примерила роль ведущей реалити-шоу «Дом-2», делится фотографиями из отпуска. Звезда проводит его на Сейшелах, в фешенебельном отеле Four Seasons, из окон которого открываются прекрасные виды на океан. Но лишь сегодня певица показала фотографии с пляжа.

На снимках Ольга запечатлена в золотистом купальнике, который выгодно подчеркивает ее формы.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Апр 25 2017 в 2:47 PDT

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Апр 25 2017 в 3:49 PDT

Поклонники буквально завалили звезду комплиментами. «Боже, как красиво. Фото на обложку», «Русалочка», «Невероятно харизматичная и сексуальная красота», — восхищаются они. Ее даже сравнили с ее лучшей подругой Жанной Фриске, которую та так любила.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Апр 24 2017 в 10:24 PDT

Фото: instagram.com