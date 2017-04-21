В последнее время Нюша всерьез «подсела» на спорт. Ее идейным вдохновителем выступила сестра, и с тех пор певица может часами пропадать в зале. Сегодня она поделилась комплексом своих любимых упражнений.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Апр 21 2017 в 5:07 PDT

«Новое упражнение, о котором идет речь — самое первое) Девочкам очень советую. Подстегиваю ваш боевой дух) Давайте вместе готовиться к лету! Парни держитесь», — пояснила она.

«Наша спортивная девочка! Какая молодец! Готовишься к лету, как ты все успеваешь зай? Спасибо солнышко за упражнения, мы тебя любим», «Техника выполнения упражнений соблюдена, все по-спортивному, молодчина», «Красотка! Шикарно выглядишь», «Мощная!» «Какая фигура!», «Самая лучшая», «Ню, какие парни, ты без пяти минут жена», — комментируют подписчицы.

Совсем скоро певица выйдет замуж. Ее женихом стал генеральный советник президента Международной федерации университетского спорта Игорь Сивов. Певица уже точно знает, каким будет ее свадебное платье. Предложение руки и сердца с очаровательным кольцом она получила в январе, во время путешествия в Африку с мамой и будущим мужем.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Фев 3 2017 в 3:22 PST

Фото: instagram.com