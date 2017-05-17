Сегодня в блоге Юлии Снигирь появилась фотография, которая заставила поклонников актрисы содрогнуться от ужаса. На ней лицо красивой молодой женщины испещрено ссадинами и кровоподтеками, а взгляд — свирепый и колкий. «Ух! Страшно», «Жуть такая», «Убедительно», — пишут они.

«Дарья», — лаконично прокомментировала Юлия. Это — ее новая роль в историческом сериале «Кровавая барыня», образ душегубицы и самой богатой вдовы России Салтычихи. Съемки завершатся к концу июня, а сам сериал выйдет в эфир канала «Россия 1» в следующем телевизионном сезоне.

«Не стоит искать в нашем фильме правду жизни. Есть некие обстоятельства, есть эпоха, есть героиня, которая прославилась определенными поступками, о которых мы знаем, кстати, в основном из приговора. То есть ее жизнь крайне скупо освещена, что дает возможность для творческого переосмысления. Мы определили жанр картины как «страшная сказка», так что не надо изучать по ней историю Российской империи», — говорил о проекте продюсер Илья Неретин.

9 марта сыну актрисы исполнился годик, поэтому она снова может участвовать в масштабных проектах.

Напомним, что недавно отец ребенка, скандально известный актер Евгений Цыганов перестал скрывать отношения с ней и показал трогательную домашнюю фотографию. Ради Юлии мужчина ушел из семьи, оставив гражданскую супругу Ирину Леонову и семерых детей.

Фото: starface.ru, instagram.com