Слова Алёны Водонаевой о полных людях вызвали большой резонанс в сети. Гоар Аветисян, бывшая визажистка телеведущей, не смогла промолчать и решила рассказать о работе с Водонаевой. По ее словам, это было тяжело и неприятно.

«Не хочу молчать, потому что "лично с ней знакома" ( много лет назад делала ей макияж и причёску на фотосессию) , но даже тогда после "Дома2" она была с 10 коронами на голове и после её поведения и отношения ко всей команде - я лет 5 не красила известных людей, потому что боялась увидеть подобной картины», — написала она в своем блоге.

Визажист рассказала, что ее поразило отношение Алёны к ней и другому персоналу. «Чтобы накрасить её приходилось бегать и обходить со всех сторон, так как она подняла свои ноги на высоченный гримёрный столик и не отрывала глаз от телефона ( "крась так, как сможешь - я ж звяяязда"). Честно, прошло столько времени и я успела накрасить не мало звёзд, но ни одна не показала подобного отношения», — пишет Гоар.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)Апр 6 2017 в 10:49 PDT

Аветисян считает, что с проблемой лишнего веса может столкнуться каждый. И не нужно никого осуждать. «Лишний вес/ ожирение - это болезнь. То получается её победить и стать красоткой, то вновь она побеждает вас, как только вы дали слабинку - и так всю жизнь . Это вечная борьба за красоту... Худые всегда поддерживают худых, толстые - поддерживают толстых , а я не поддерживаю никого ..каждый человек имеет право на выбор. сама опять сижу на диете, потому что поправилась сильно и хочу опять быть красивой. Знаю, Водонаева, что ты сейчас читаешь этот пост. Никогда не осуждай никого, ты же не знаешь, что будет завтра. хотя уверенна, это очередной пиар ход. публика -то подзабыла, верно?» — открыто написала визажист.

Пока Алёна Водонаева никак не отреагировала на эти слова о себе. Напомним, что в своей колонке для Лайфа телеведущая написала, что не уважает полных людей. «Вот правда, я, например, даже плавать не пойду, если в воде или в бассейне очень большой человек. Я дождусь, когда он выйдет. Я не хочу есть с ними беляши и быть малоактивной. Еще я не хочу знать, как они пахнут. Как они выглядят в нижнем белье и без него. Не хочу и имею на это личное право», — подчеркнула Водонаева.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com, globallookpress.com