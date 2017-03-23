Алена Воднаева недавно написала в Instagram о том, что не уважает полных людей. Подписчики обрушились на нее с критикой. В итоге Алена решила развернуто объяснить свою позицию.

«С толстяком я еду в лифте, лечу в самолете, захожу в одну воду, когда я на море, — и это неприятно. Вот правда, я, например, даже плавать не пойду, если в воде или в бассейне очень большой человек. Я дождусь, когда он выйдет. <...> Я не против полных, просто не хочу иметь отношений с теми, кто ведет такой образ жизни. Я не хочу есть с ними беляши и быть малоактивной. Еще я не хочу знать, как они пахнут. Как они выглядят в нижнем белье и без него. Не хочу и имею на это личное право», — написала она в своей колонке для Лайфа.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Мар 23 2017 в 11:22 PDT

Больше всего досталось женщинам. К представительницам прекрасного пола у Алены Водонаевой жесткие требования:

«Женщина должна и обязана быть красивой. Всегда! Начиная от аккуратной писечки в красивых трусиках, заканчивая пищевыми привычками и тем, как она ест. Красивой всегда и во всем! Днем и ночью! В походке, в жестах, в аромате, в голосе. В доме ее красиво. В голове и в теле тоже. Девочки, забудьте слово «пукать» вообще. Навсегда! Даже на девятом месяце беременности ты обязана оставаться девочкой и какать бабочками».

Фото: Global Look Press