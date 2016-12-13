Instagram Глюкозы пестрит откровенными кадрами, где то и дело можно лицезреть все выдающиеся части тела артистки. Саму же Наталью это нисколько не смущает, а многочисленные комментарии осуждающих ее поведение пользователей словно лишь подначивают певицу вновь и вновь выкладывать сексуальные фото. Казалось бы, подписчиков Глюкозы уже ничем не удивить, но ей это все же удалось.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Дек 12 2016 в 11:31 PST

Сегодня Наталья опубликовала по-настоящему «горячий» снимок, где показала оголенные ягодицы, прикрытые полупрозрачной мокрой майкой. Немногословная подпись под кадром гласит: «Лето где-то там».

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Май 22 2017 в 4:51 PDT

На удивление, вместо привычных «Ты же мать!», «В вашем-то возрасте!», «На вас же дети смотрят!» и прочих негативных отзывов, в комментариях появились и весьма лестные слова в адрес выдающихся форм Глюкозы: «Супер попка!», «Какой персик сочный», «Как обычно бомбическая», «Она просто классная !!! И всё шикарно у тебя», «Наташка у тебя красивая попа».

Фото: instagram.com