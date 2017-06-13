Шоу «Секс с Анфисой Чеховой» сделало его ведущую идеалом тысячи мужчин. Несмотря на то, что передачу уже давно не показывают на голубых экранах, Анфиса до сих пор будоражит сердца поклонников. Так, недавно Чехова опубликовала очень интригующее «постельное» фото, подписав: «Следуй за мной в ночь».

Follow me into the #night Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Июн 13 2017 в 3:25 PDT

Как и следовало ожидать, реакция пользователей Сети оказалась бурной. Кто-то осыпал ведущую комплиментами, отметив, как сильно повезло ее мужу. Другие же упрекнули Анфису в том, что она стала «как все»: «Анфиса нет больше изюминки в вас», «Стали как все», «Грузину повезло», «Красиво )», «Прекрасное фото».

Фото: instagram.com