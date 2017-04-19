Накануне в одном из ресторанов Москвы состоялась презентация новой коллекции ароматов Montale — Diamond. Познакомиться с известным парфюмером пришли многие звездные поклонницы Пьера Монталя. В их числе была 53-летняя жена известного композитора Игоря Крутого — Ольга, что неудивительно, ведь женщина сама занимается парфюмерией.

Для выхода в свет бизнесвумен выбрала классику: кофту черного цвета и брюки с обувью в тон. Гости вечера оценили элегантный наряд женщины, чего не скажешь о ее физической форме. Жена Крутого поразила присутствующих излишней худобой, которая ей совсем не к лицу.

Ранее на своей странице в Instagram Ольга публиковала фото в купальниках и облегающих нарядах. Тогда поклонники Крутой отметили ее благородную красоту и написали, что им очень приятно видеть женщину, не помешанную на худобе.

Фото: архив пресс-службы, instagram