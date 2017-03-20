Трудно поверить, но сегодня известной телеведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 49 лет. Звезда прекрасно выглядит и не скрывает, что добивается этого не без помощи специалистов. «Мне кажется, совершенно напрасно все так помешаны на возрасте. Как по мне, в первую очередь необходимо стремиться быть не молодой, а ухоженной», — говорила она как-то в интервью для журнала «7Дней».

Всю жизнь Екатерина старается держаться в рамках одного веса (косметологи утверждают, что это полезно для сохранения овала лица), но не всегда ей это удается. «У меня вся жизнь как американские горки — я то толстею, то худею, — жаловалась она. Стриженова следует правилу раздельного питания, не смешивая белки с углеводами, время от времени консультируется с профессионалами. Так, они рекомендуют ей когда и какие продукты употреблять (фрукты — до обеда, на ужин — нежирную рыбу с зеленью, кефир, зеленый чай), а также запрещают ей определенный список продуктов.

Несмотря на то, что звезда — частая гостья салонов красоты, она помимо прочего верит в народные средства. «Бабушкины рецепты ничем не хуже. Главное — не быть ленивым», — уверена Екатерина. В разное время она пробовала умываться по утрам льдом из настоя ромашки или укропа, делала маски из овсянки или клубники, убирала круги под глазами с помощью огурцов.

Глядя на дочь Стриженовой, которая не так давно попробовала себя в качестве модели, легко сделать вывод, что отличные гены тоже играют огромную роль.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)Янв 25 2017 в 5:26 PST

Мы собрали фотографии Екатерины разных лет и убедились, что она почти не меняется с возрастом. Также с помощью сервиса in20years мы попытались представить, как она выглядела бы через 20 лет. Уверены: темноволосой красавице удастся быть молодой еще долгие годы!

Фото: globallookpress.com, starface.ru