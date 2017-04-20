В прошлом году Рената Литвинова отпраздновала 50-летие, а признаков старости на ее лице не наблюдается. Из-за этого внешность актрисы вызывает бурю эмоций и обсуждений у поклонников, некоторые из которых уверены, что Рената периодически наведывается к пластическим хирургам.

«Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. У меня много косметики дома. Люблю всевозможные маски. Сегодня вот ходила с одной 10 минут. Она слетела в результате и упала на кота. Кот тоже омолодился», — опровергла слухи Литвинова.

Накануне Рената опубликовала на своей странице в Instagram ретро-фото 25-летней давности. На нем Литвинова предстала перед камерой в шикарном белом облегающем платье с очень глубоким декольте. Образ завершили ультракороткая стрижка и дерзкий макияж.

Многие поклонники отметили, что на этом снимке Литвинова выглядит даже старше, чем сейчас, а кто-то и вовсе уверен, что у актрисы где-то запрятан секретный эликсир молодости.

«С годами Вы только хорошеете!», «Наверно у Ренаты где-то лежит портрет, как у Дориана Грея)» «Рената, вы совсем не изменились! Всё так же очаровательны!», «Вы точно кровь пьёте», «Да вы сейчас лучше выглядите )», «Время не властно над истинными ценностями - Душой человека ! ! !», «Как мировая звезда», «Словно и не было этих лет-хорошо выглядите!».

Фото: instagram, east news