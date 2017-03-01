Все мы привыкли видеть Ренату Литвиному с безупречным фирменным макияжем: графичные стрелки, ярко-красная помада. Иногда она «изменяет» ей с помадами телесных оттенков, но фотографии, на которых звезда предстает без макияжа, крайне редки. Сегодня артистка показала одну из таких.

«После репетиции с Таней товарищем дорогим))) и рукой Александры», — написала она.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Мар 1 2017 в 11:28 PST

«Как же везет этим людям, которые могут наслаждаться общением с Ренатой. А без макияжа она такая нежная-нежная», «Без макияжа даже лучше. Естественная и нежная», «Рената, Вы девушка без возраста. Удивительно красивая», — пишут фанаты.

Фото: instagram.com