Актриса Мария Порошина сыграла десятки ролей в популярных фильмах, и зрители навсегда запомнили ее блондинкой. Как оказалось, это — не ее натуральный цвет. «Я родилась брюнеткой. В первый раз меня осветлили в фильме Николая Лебедева "Поклонник". Так и пошло. От одной роли к другой становилась все светлее и светлее. Наверное, белокурые героини кажутся более нежными. Джентльмены предпочитают блондинок. Мне нравятся темные женщины», — призналась она в своем блоге. Одновременно с этим она опубликовала свежую фотографию, на которой она — брюнетка.

Публикация от Мария Порошина (@mashaporoshina)Фев 22 2017 в 6:29 PST

Актриса не уточнила, как надолго она стала брюнеткой: примерила парик для съемки или запечатлела новый образ после визита в салон. Но поклонникам скорее понравились эти смелые изменения.

«Машенька вы красивая и блондинкой и брюнеткой, вы безупречны независя от цвета волос», «Этот цвет тоже очень к лицу. Когда вы были блондинкой, то глаза смотрелись более ярко», «Светлый образ мне больше нравится, он нежнее», «Темный делает Вас более натуральной, элегантной и стильной», «Вам темной лучше. Природа не ошибается в цвете!», — комментируют подписчики.

Порошина уже признавалась, что не боится меняться, и даже готова лечь под нож пластического хирурга по примеру своих коллег, но пока секрет ее молодости — в детях. Напомним, что год назад Мария стала мамой в четвертый раз и назвала малышку необычным именем Глафира.

Фото: instagram.com