Мало кто вспомнит, что когда-то одна из самых влиятельных женщин России Яна Рудковская буквально эпатировала общественность своим видом и любовью к экспериментам. Сегодня же женщина является признанной иконой стиля, за что получила награду в категории «Богемный шик» церемонии «Самых стильных в России-2017» по версии журнала HELLO!

Свой заслуженный приз Рудковская пришла забирать в черном кожаном платье Dior, которое подчеркнуло шикарный бюст и произвело впечатление не только на прессу, но и на поклонников Яны. Так, продюсер разместила пост в своем блоге, подписав: «На Церемонии Hello танцуют все».

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Апр 17 2017 в 11:43 PDT

«Яна, Вы невероятно красивая! Излучаете искрящееся счастье!», «Самое нормальное платье, другие нарядились как пчёлы майи», «С большим удовольствием всегда на вас смотрю вы самая стильная», «Нереальной красоты платье впрочем как и все остальные», «Красота неописуемая!!!», — подписали снимок фанаты.

Однако не только Рудковская в этот вечер будоражила поклонников. Тата Бондарчук, Ирина Безрукова, Елена Кулецкая и не только уже ждут вас в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, Александра Погиба