После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова сильно похудела. Время от времени поклонники критикуют ее фигуру, уговаривают любимицу не забывать о еде. Но даже такая явная худоба не отменяет занятий спортом: звезда регулярно посещает зал и работает над сообой. Сегодня Оля показала результат своих тренировок — стальной пресс.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 8 2017 в 7:58 PDT

На фото певица запечатлена в розовом купальнике, который очень льстит ее фигуре: большой бант на груди создает иллюзию объема, а кокетливые завязочки на бедрах подчеркивают хрупкость.

«Sport - one love. Не всегда в своем графике нахожу время на него, к сожалению, но сейчас я готовлюсь к сольному концерту, поэтому тренировки у меня и так, практически каждый день. Но ничего не заменит любимый зал и железо», — писала она, демонстрируя в блоге свои любимые упражнения (для того, чтобы увидеть все три видеозаписи, воспользуйтесь стрелочками справа и слева).

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 11 2017 в 6:13 PDT

Фото: instagram.com